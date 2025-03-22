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Жителя Красноярска задержали за избиение одноклассников сына стулом

Жителя Красноярска задержали за избиение одноклассников сына стулом В Свердловском районе города Красноярска представители Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия задержали мужчину, которого подозревают в совершении хулиганских действий в отношении двух несовершеннолетних школьников.

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