На внутреннем кольце КАД в Петербурге изменится схема движения между Красносельским и Ропшинским шоссе

Это связано с уборкой смета в разделительной полосе На участке кольцевой автодороги Санкт-Петербурга между развязками с Красносельским (Стрельна – Пески) и Ропшинским (Марьино – Ропша) шоссе будет перекрыта одна полоса движения.
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