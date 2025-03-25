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Петербургский дневник

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На внутреннем кольце КАД в Петербурге изменится схема движения между Красносельским и Ропшинским шоссе

На внутреннем кольце КАД в Петербурге изменится схема движения между Красносельским и Ропшинским шоссе

Это связано с уборкой смета в разделительной полосе На участке кольцевой автодороги Санкт-Петербурга между развязками с Красносельским (Стрельна – Пески) и Ропшинским (Марьино – Ропша) шоссе будет перекрыта одна полоса движения.

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