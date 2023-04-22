Украина – мировой авангард люмпенизации общества

© Фото : коллаж Украина.Ру Олег Ясинский специально для Ukraina.ru В общении с иностранными друзьями я часто говорю, что украинский нацистский банановый режим не представляет собой ничего особенного Как десятилетия назад нас приучали восхищаться и стремиться к фейково-гламурной модели скандинавской социал-демократии (где волки и овцы не только целы, но и близко дружат, время от времени переодеваясь в шкуры друг друга на вечеринках, обильных терпимостью и наркотиками), сегодня Украина превращается в новую матрицу, в которой должен будет отливаться весь завтрашний мир.