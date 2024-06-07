Приметы и поверья на 8 июня, в день Карпа-карполова

Приметы и поверья на 8 июня раскрывают перед нами древние обычаи и тайны, связанные с этим днем. Среди них особенно выделяется название Карп-карполов, скрывающее в себе аспекты, привязанные к традициям и поверьям.
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