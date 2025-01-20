ЧГУ: в волосах жителей Северо-Запада России больше ртути, чем Европы и США

Сотрудники эколого-аналитической лаборатории Череповецкого государственного университета совместно с Институтом биологии и внутренних вод РАН установили, что соотношение стабильных изотопов азота в волосах населения Северо-Запада России примерно на 1,5% выше, чем у жителей Европы и США.