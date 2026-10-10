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Минфин США разрешил сделки с российским дизельным топливом 

Минфин США разрешил сделки с российским дизельным топливом 

Министерство финансов США разрешило проводить операции с российским дизельным топливом до 7 апреля 2027 года.

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