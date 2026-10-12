QazaqGaz и «Газпром Кыргызстан» договорились о совместной работе

QazaqGaz и «Газпром Кыргызстан» подписали меморандум о совместной эксплуатации и развитии газовой инфраструктуры, включая обмен технологиями и повышение промышленной безопасности.
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