Эксперт: "Демографическая ситуация в стране может быть восстановлена"

Демографическая ситуация в Республике Молдова, которая в настоящее время является неблагоприятной, может быть восстановлена за 7-8 лет при условии проведения эффективной государственной политики, заявил эксперт по демографии Валериу Саинсус.
Демографическая ситуация в Республике Молдова, которая в настоящее время является неблагоприятной, может быть восстановлена за 7-8 лет при условии проведения эффективной государственной политики, заявил эксперт по демографии Валериу Саинсус.
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