В Чехии усомнились в способности F-16 переломить ситуацию на Украине

Пока в СМИ муссируются предположения, прибыли ли на Украину из Нидерландов первые американские истребители F-16, полковник запаса чешского генштаба Зденек Петраш из Брненского университета обороны уверен: если бы имело место использование F-16 украинскими военными со значительными результатами, общественность об этом узнала бы, приводит его слова портал iROZHLAS.