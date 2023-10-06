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Развожаев: В Севастополе отражают атаки двух безэкипажных катеров

Развожаев: В Севастополе отражают атаки двух безэкипажных катеров

Севастопольский градоначальник Михаил Развожаев поделился информацией о том, что в морской акватории отражается атакующий манёвр нацистских формирований киевского режима, в котором вражеские силы задействовали два двигающихся без экипажа и управляющихся удалённо катера.

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