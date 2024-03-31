Мирная погибель Зеленского. Китай и Россия могут предложить США мир на Украине

Гордиев узел, однако! А перерубить его, всё равно, что перерезать провода - сразу станет темно. А термин "Гордиев узел", как известно, употребляется именно в случаях, когда распутать невозможно.

S

Sobering

Прекрасно описано. Уточню. Идёт война между ГП, чей центр концентрации в Лондоне воюет со страновыми элитами Запада (финансистами), которые пытаются гнобить свои надстрановые элиты (смотрящих т.е.). А Китай да, сопли жуёт до сих пор. т.к. не хотят его либерастические элиты понять, что ГП хочет сделать Китай Евро-Атлантическим центром концентрации управления. Потому погибая, США потащит за собой и Китай.