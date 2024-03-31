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Мирная погибель Зеленского. Китай и Россия могут предложить США мир на Украине

Мирная погибель Зеленского. Китай и Россия могут предложить США мир на Украине

Это, конечно, еще не сговор России, Китая и США о судьбе украинского конфликта, названного спецвоенной операцией (СВО), но первые признаки компромисса, основанного на здравом смысле и взаимной выгоде, уже просматриваются Во всяком случае, Москва и Пекин готовы предложить Вашингтону путь урегулирования СВО, если США удастся успокоить и урезонить в Киеве своего подчас выходящего из-под контроля цепного пса – неонацистский режим президента Владимира Зеленского, который готов продолжать войну до бесконечности.

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Комментарии
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Андрей Равдин
Гордиев узел, однако! А перерубить его, всё равно, что перерезать провода - сразу станет темно. А термин &quot;Гордиев узел&quot;, как известно, употребляется именно в случаях, когда распутать невозможно.
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4 час.
М
Мария
Так а каким образом Вы мыслите разрубить?
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3 час.
S
Sobering
Прекрасно описано. Уточню. Идёт война между ГП, чей центр концентрации в Лондоне воюет со страновыми элитами Запада (финансистами), которые пытаются гнобить свои надстрановые элиты (смотрящих т.е.). А Китай да, сопли жуёт до сих пор. т.к. не хотят его либерастические элиты понять, что ГП хочет сделать Китай Евро-Атлантическим центром концентрации управления. Потому погибая, США потащит за собой и Китай.
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2 час.

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