Победители «Миллиона призов» направили на благотворительность 32 млн рублей

Более 13 миллионов рублей москвичи перечислили в адрес благотворительных фондов Участники акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» в рамках программы «Миллион призов» пожертвовали 32 миллиона рублей на благотворительность, используя призовые баллы, полученные за голосование на выборах депутатов.