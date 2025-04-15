Почему до 30 апреля нужно успеть заложить основу летнего изобилия? «Посеешь в срок — соберёшь полный воз» —…Сообщение Апрельский старт: какие культуры посеять сейчас для рекордного урожая появились сначала на Ежедневные новости.
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