Более 12 тыс. участников присоединились к проекту «Академия инноваторов» менее чем за год

Свыше 12 тысяч участников присоединились к проекту «Академия инноваторов» менее чем за год. Об этом сообщила руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома.
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