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Леонид ВАЙСФЕЛЬД: Немного смущает тезис, что Брагин хорошо работает с молодежью. За десять лет он выиграл только одно золото МЧМ

Леонид ВАЙСФЕЛЬД: Немного смущает тезис, что Брагин хорошо работает с молодежью. За десять лет он выиграл только одно золото МЧМ

С бывшим хоккейным арбитром, известным также по работе в качестве генерального менеджера в «Ладе», «Кузне», «Автомобилисте» и «Салавате», а ныне комментатором на телевидении мы обсудили актуальные проблемы российского хоккей.

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