🚜 На севере полуострова проходит сбор пшеницы Всё зерно отечественной селекции. Аграрии выбрали сорта «Собербаш» и «Таня».
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🚜 На севере полуострова проходит сбор пшеницы Всё зерно отечественной селекции. Аграрии выбрали сорта «Собербаш» и «Таня».