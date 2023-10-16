Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Tyman Ros
    Цитата: "Проблема в тех, кто привозит мигрантов незаконно и кто им платит за услуги. Остальное просто звенья цепи" Из..."О чем вы говорит...
  • Русский Империалист
    Камрад Фадеев почти правильно всё изложил, за исключением того, что средневековье уже у нас в полную силу обосновалос..."О чем вы говорит...
  • Татьяна Пономарева
    Такое впечатление, что Васька (властьимущие) слушает да ест."О чем вы говорит...

"О чем вы говорите, какая интеграция в общество - когда везут с собой средневековье", - глава СПЧ Фадеев раскритиковал мигрантов

"О чем вы говорите, какая интеграция в общество - когда везут с собой средневековье", - глава СПЧ Фадеев раскритиковал мигрантов

Все чаще, можно слышать от власть имущих о том, что Россия столкнулась с огромной проблемой, катастрофой, если угодно - именуемой "качество мигрантов и их количество".

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Комментарии
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ТП
Татьяна Пономарева
Такое впечатление, что Васька (властьимущие) слушает да ест.
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51 мин.
Русский Империалист
Камрад Фадеев почти правильно всё изложил, за исключением того, что средневековье уже у нас в полную силу обосновалось.. Но подобные изложения уже звучат из всех утюгов и никакого толку. Нужны не слова, а дела. Как только в стране начнётся депортация ВСЕХ, без разбора, представителей чёрной плесени, вот тогда можно говорить, что средневековье начало отступать.
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47 мин.
Tyman Ros
Цитата: &quot;Проблема в тех, кто привозит мигрантов незаконно и кто им платит за услуги. Остальное просто звенья цепи&quot; Из интернета
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41 мин.

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