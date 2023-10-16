"О чем вы говорите, какая интеграция в общество - когда везут с собой средневековье", - глава СПЧ Фадеев раскритиковал мигрантов
Все чаще, можно слышать от власть имущих о том, что Россия столкнулась с огромной проблемой, катастрофой, если угодно - именуемой "качество мигрантов и их количество".
Комментарии
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Такое впечатление, что Васька (властьимущие) слушает да ест.
Камрад Фадеев почти правильно всё изложил, за исключением того, что средневековье уже у нас в полную силу обосновалось.. Но подобные изложения уже звучат из всех утюгов и никакого толку. Нужны не слова, а дела. Как только в стране начнётся депортация ВСЕХ, без разбора, представителей чёрной плесени, вот тогда можно говорить, что средневековье начало отступать.
Цитата: "Проблема в тех, кто привозит мигрантов незаконно и кто им платит за услуги. Остальное просто звенья цепи"
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