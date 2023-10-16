"О чем вы говорите, какая интеграция в общество - когда везут с собой средневековье", - глава СПЧ Фадеев раскритиковал мигрантов

Русский Империалист

Камрад Фадеев почти правильно всё изложил, за исключением того, что средневековье уже у нас в полную силу обосновалось.. Но подобные изложения уже звучат из всех утюгов и никакого толку. Нужны не слова, а дела. Как только в стране начнётся депортация ВСЕХ, без разбора, представителей чёрной плесени, вот тогда можно говорить, что средневековье начало отступать.