ФСБ опубликовала протокол допроса латышского карателя 1945 года

ФСБ России впервые опубликовала рассекреченные архивные документы из следственного дела на «латышского карателя» Яниса Апсе, который в 1943-1944 годах участвовал в зверствах в отношении мирного населения оккупированной Белорусской ССР, в том числе в расправах над детьми, женщинами и стариками.
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