Axios: встреча США и РФ по вопросу конфликта на Украине пройдет 18 февраля

ТАСС/Валерий Шарифулин Встреча американской и российской делегаций, посвященная урегулированию украинского конфликта, состоится 18 февраля в Саудовской Аравии, сообщает портал Axios со ссылкой на источник.
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