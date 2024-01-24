Сколько видов человека обитало на Земле? Больше, чем вы думаете

От “людей-хоббитов” до Homo erectus – на семейном древе человека есть очень странные персонажи. Помимо Homo sapiens, по Земле ходили еще как минимум восемь видов нашего рода: Homo habilis, Homo rudolfensis, Homo erectus, Homo antecessor, Homo heidelbergensis, Homo naledi, Homo floresiensis и Homo neanderthalensis (неандертальцы).
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