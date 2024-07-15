Нигерийский НПЗ Dangote готовится к работе с бразильской нефтью Это первая закупка нефти у Бразилии для Нигерии.
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Нигерийский НПЗ Dangote готовится к работе с бразильской нефтью Это первая закупка нефти у Бразилии для Нигерии.
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