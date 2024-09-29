Специалист предложил создать реестр аварийных мостов в России

Если мост признали аварийным, ездить по нему опасно. Об этом «Парламентской газете» рассказал исполнительный директор Научно-исследовательского института мостов и дефектоскопии «НИИ мостов» Артем Гайворонский.
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