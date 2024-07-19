Трейлер и подробности временного события Apex Legends “Расплата пустоты” Готовьт...

Трейлер и подробности временного события Apex Legends “Расплата пустоты”Готовьтесь сразиться с захватчиками, легенды! Вступите в авангард в событии “Расплата Пустоты” Apex Legends и приготовьтесь к новым битвам в “Масштабном КБН”, нашем первом бою насмерть в формате 12 на 12.