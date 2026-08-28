Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Смоленск посетит легенда отечественного баскетбола Андрей Кириленко

Смоленск посетит легенда отечественного баскетбола Андрей Кириленко

Он станет почётным гостем международного фестиваля «Смоленская крепость» в Смоленске Почётным гостем международного молодёжного фестиваля 3×3 «Смоленская крепость» проводимого в Смоленске концерном «Росэнергоатом», станет легенда отечественного баскетбола Андрей Кириленко.

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