Смоленск посетит легенда отечественного баскетбола Андрей Кириленко

Он станет почётным гостем международного фестиваля «Смоленская крепость» в Смоленске Почётным гостем международного молодёжного фестиваля 3×3 «Смоленская крепость» проводимого в Смоленске концерном «Росэнергоатом», станет легенда отечественного баскетбола Андрей Кириленко.
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