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250 величайших гитаристов всех времен - 6

250 величайших гитаристов всех времен - 6

Большой, долгий марафон гитаристов которые использовали все дары, данные им Богом, в великолепных песнях и альбомах, меняющих правила игры продолжается , начало, выпуск 1 здесь , выпуск 2 здесь , выпуск 3 здесь , выпуск 4 здесь ,  выпуск 5 здесь ,      200    Christone ‘Kingfish’ Ingram   Кристон “Кингфиш” Ингрэм (Christone “Kingfish” Ingram) вырос в Кларксдейле, штат Миссисипи, прямо рядом с перекрестком Роберта Джонсона (Robert Johnson), и описывает себя как “старую душу” — что, возможно, является преуменьшением.

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