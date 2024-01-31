250 величайших гитаристов всех времен - 6

Большой, долгий марафон гитаристов которые использовали все дары, данные им Богом, в великолепных песнях и альбомах, меняющих правила игры продолжается , начало, выпуск 1 здесь , выпуск 2 здесь , выпуск 3 здесь , выпуск 4 здесь , выпуск 5 здесь , 200 Christone ‘Kingfish’ Ingram Кристон “Кингфиш” Ингрэм (Christone “Kingfish” Ingram) вырос в Кларксдейле, штат Миссисипи, прямо рядом с перекрестком Роберта Джонсона (Robert Johnson), и описывает себя как “старую душу” — что, возможно, является преуменьшением.