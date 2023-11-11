Как олигархи набивают себе цену

Юлия Кузнецова объяснила рост состояний богатейших людей России Павел Еськов На фото: президент, председатель правления ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов (слева) (Фото: Михаил Метцель/ТАСС) Материал комментируют: Юлия Кузнецова В «Индексе миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index) о состоянии 500 богатейших людей планеты, который составляется с 2012 года, агентство констатировало, что состояние входящих в список бизнесменов из России с начала текущего года увеличилось на 23,279 миллиарда долларов.