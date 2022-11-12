Военное обозрение

3 247 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    НЕЕЕЕТ , РОССИЯ  то как раз  АБСОЛЮТНО НИЧЕГО НЕ БУДЕТ ЗАПРАШИВАТЬ  и уж тем более  ПРОСИТЬ  что либо у  ФАШИСТСКО МА...Глава МИД Украины...
  • Невидимка Невидимка
    Смешно, для такого умозаключения понадобилось, чтобы 8 лет долбить Донбасс или после того как стали приводить в чувст...Генеральный секре...
  • Галина
    Аляску на Родину и точка!!!!........Американский обоз...

Тонко отмеренная ложь: американский Институт изучения войны

Тонко отмеренная ложь: американский Институт изучения войны

Псевдоправда Запада На Западе сложилась занимательная система формирования общественного мнения. Целая когорта аналитических институтов, называющих себя независимыми, создает море контента, которым пользуются информационные агентства по всему миру.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх