Эксперт рассказал, как магнитные бури на самом деле влияют на здоровье людей

Существует множество исследований по этому вопросу, но они часто противоречат друг другу.В специальном проекте, подготовленном ТАСС, рассматривается природа возникновения магнитных бурь и их возможное влияние на здоровье человека.
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