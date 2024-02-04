Исторические напёрстки Мысли о современных полководцах, у которых войну не выиграть Скоро сказка сказывается, да нескоро обрюзгший Гегемон соображает ныне, без малого неделю выбирая цели для «ударов возмездия» после 167-ти атак неизвестных Сил Исламского Сопротивления (условно-обобщённое название, авт.