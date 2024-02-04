Славянская докт...
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Славянская доктрина

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Мысли о современных полководцах, у которых войну не выиграть

Мысли о современных полководцах, у которых войну не выиграть

Исторические напёрстки Мысли о современных полководцах, у которых войну не выиграть Скоро сказка сказывается, да нескоро обрюзгший Гегемон соображает ныне, без малого неделю выбирая цели для «ударов возмездия» после 167-ти атак неизвестных Сил Исламского Сопротивления (условно-обобщённое название, авт.

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Комментарии
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igor laptev
ну и вот!
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17 час.
Андрей ПандовРихтер
Вот те и ну
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17 час.
igor laptev
так теперь ну-ну!
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17 час.

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