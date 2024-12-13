В Ростовской области в отношении теневых банкиров следователи полиции возбудили уголовное дело о преступном сообществе

«Сотрудниками Главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм нанес удар по личного составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области
- В Приморском крае военнослужащие Восточного военного округа упражняются в вождении БМП-2
- Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения морской пехоты Каспийской флотилии группировки войск «Север» при выполнении огневых задач в приграничном районе Курской области уничтожили бронетехнику, укрепленные огневые позиции и живую силу ВСУ
Свежие комментарии