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Вебинары по вопросам организации и проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ стартуют 7 сентября

Вебинары по вопросам организации и проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ стартуют 7 сентября

С 7 по 18 сентября состоится серия консультационных вебинаров по вопросам организации и проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 2026/27 учебного года.

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