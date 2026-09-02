Вебинары по вопросам организации и проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ стартуют 7 сентября

С 7 по 18 сентября состоится серия консультационных вебинаров по вопросам организации и проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 2026/27 учебного года.
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