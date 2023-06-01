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Какие города может потерять Украина в случае контрнаступления

Какие города может потерять Украина в случае контрнаступления

  В понедельник президент Украины отметил, что Генштабом ВСУ определены направления движения войск. В тот же день поступило заявление, идущее вразрез с официальным.

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