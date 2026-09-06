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Ротенберг: «Ребята, которые в детстве параллельно с хоккеем занимаются борьбой, добьются большего успеха в хоккее»

Ротенберг: «Ребята, которые в детстве параллельно с хоккеем занимаются борьбой, добьются большего успеха в хоккее»

Главный тренер сборной «Россия 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о пользе для хоккеистов от тренировок по борьбе.

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