"ПОПРОБОВАЛИ С МУСУЛЬМАНАМИ". ТУРЦИЮ ТОЛКНУЛИ В ОБЪЯТИЯ ИРАНА И РОССИИ

ФОТО: DONAL HUSNI/GLOBALLOOKPRESS АНДРЕЙ ПЕРЛА Как добиться того, чтобы Швеция не смогла вступить в НАТО, и заодно оскорбить весь мусульманский мир и все верующих на планете Земля? Ноу-хау от датских сатанистов: достаточно публично сжечь Коран.