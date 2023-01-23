МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

682 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    👍👍👍🤝 и Лукашенко и Вучича сразу начинают пинать проамериканские комментаторы, а вот почему их поддерживают вроде ...Мы бездумно обвин...
  • Александр
    Замылят. Денежки, понимаш! У общества сломан стержень. Вместо него пирамида кубышек. Ответ: Ничего личного. Ведь, ден...РАБОТОРГОВЛЯ В ЗА...
  • Александр
    У нас стаи одичавших собак. Там стаи озверевших извращенцев. Колонии устарели. Весь мир им подавай! Вставайте, люди р...ПОСЛЕ КОВИДА ГОТО...

"ПОПРОБОВАЛИ С МУСУЛЬМАНАМИ". ТУРЦИЮ ТОЛКНУЛИ В ОБЪЯТИЯ ИРАНА И РОССИИ

"ПОПРОБОВАЛИ С МУСУЛЬМАНАМИ". ТУРЦИЮ ТОЛКНУЛИ В ОБЪЯТИЯ ИРАНА И РОССИИ

ФОТО: DONAL HUSNI/GLOBALLOOKPRESS АНДРЕЙ ПЕРЛА Как добиться того, чтобы Швеция не смогла вступить в НАТО, и заодно оскорбить весь мусульманский мир и все верующих на планете Земля? Ноу-хау от датских сатанистов: достаточно публично сжечь Коран.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх