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Катар пригрозил странам ЕС прекратить поставки газа из-за новых штрафов

Катар пригрозил странам ЕС прекратить поставки газа из-за новых штрафов

Национальная нефтегазовая компания Катара Qatar Energy пригрозила прекратить поставки сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза (ЕС), если там будут жестко штрафовать компании в размере 5% от годовой выручки за несоблюдение критериев по выбросам углекислого газа и правам человека.

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