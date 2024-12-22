Катар пригрозил странам ЕС прекратить поставки газа из-за новых штрафов

Национальная нефтегазовая компания Катара Qatar Energy пригрозила прекратить поставки сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза (ЕС), если там будут жестко штрафовать компании в размере 5% от годовой выручки за несоблюдение критериев по выбросам углекислого газа и правам человека.
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