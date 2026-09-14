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На Урале таксисты спровоцировали бум краткосрочных полисов ОСАГО

На Урале таксисты спровоцировали бум краткосрочных полисов ОСАГО

В Свердловской области резко вырос рынок автострахования – в первом полугодии число заключенных договоров автогражданского страхования выросло на 87%.

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