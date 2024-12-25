Украинские мошенники вербуют россиян

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лина любимцева

Поджоги, подрывы чего-либо, кто бы ни просил и кем бы не представлялся, нужно точно знать - ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ!! УГОЛОВНОЕ!! Пусть украинцы мошенники, а кто тогда НАШИ гражданчики (иначе не назвать)..?..... ДЕБИЛЫ?!! Ни хрена не соображающие?!! Ладно тупые тинейджеры, а старики?!! Жизнь прожили дебилы, УМА НЕ НАЖИЛИ...Тьфу!!... ИДИОТЫ!!