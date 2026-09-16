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Гидролог Кузнецов предупредил о возможном сильном паводке весной в Тюмени

Гидролог Кузнецов предупредил о возможном сильном паводке весной в Тюмени

Весной Тюмень может столкнуться с мощным паводком: болота и пойма Туры уже заполнены водой. Гидролог Игорь Кузнецов считает, что риск вырастет при снежной и морозной зиме, пишет Ura.

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