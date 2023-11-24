Совет Федерации испытывает «Аврору». На отечественных смартфонах

В Совете Федерации начали тестировать отечественные смартфоны на российской операционной системе «Аврора»Как сообщает РИА Новости, сенатор Артем Шейкин назвал смартфон с отечественной операционной системой «приемлемым» для решения базовых ежедневных задач, но отметил, что количества приложений, которые можно установить на устройства, «недостаточно для полноценного перехода» на «Аврору».
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