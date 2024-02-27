В низовье Волги и на Каспии вводится запрет на вылов любимой рыбаками воблы

Знаменитая рыба сейчас находится под угрозой исчезновения.фото: vk.com--> Запрет на вылов некоторых видов рыбы для рыбаков-любителей вводится в Астраханской области и в северной акватории Каспийского моря.
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