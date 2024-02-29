Как карликовые галактики разогнали туман и осветили Вселенную после Большого взрыва — открытие «Уэбба»

Астрономы, с помощью космического телескопа им. Джеймса Уэбб, показали, что слабые миниатюрные галактики очистили раннюю Вселенную от тумана атомарного водорода, позволив звездному свету впервые засиять в космосе.
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