Терапевт Лишин: игнорирование гипертонического криза может привести к инфаркту

Гипертонический криз — состояние, при котором артериальное давление становится очень высоким. При этом явлении ни в коем случае нельзя заниматься физической активностью и принимать по несколько доз гипотензивного препарата.
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