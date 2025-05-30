К празднику Драконьих лодок в Китае готовят цзунцзы

Праздник драконьих лодок отмечается в этом году в Китае 31 мая, сообщает romanian.cgtn.com К празднику Дуаньу (праздник Драконьих лодок) люди по всему Китаю готовят "цзунцзы" - традиционное кушанье из клейкого риса с разными начинками, завернутое в бамбуковые или тростниковые листья.