В соединении дальней авиации завершились мероприятия по переводу техники на летний период эксплуатации

В соединении дальней авиации завершились мероприятия по переводу техники на летний период эксплуатации

Сезонное техническое обслуживание прошла техника начиная от легковых автомобилей и заканчивая стратегическими ракетоносцами Ту-95МС и Ту-160.

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