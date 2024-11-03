По словам Ubisoft, Assassin's Creed Shadows – это хороший шанс улучшить имидж компании В пос...

По словам Ubisoft, Assassin's Creed Shadows – это хороший шанс улучшить имидж компанииВ последнее время в линейке Ubisoft немало игр, не оправдавших ожиданий, включая Avatar: Frontiers of Pandora и Star Wars Outlaws, что и стало причиной недавней отсрочки выхода Assassin’s Creed Shadows.