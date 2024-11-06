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    Ходите в нормальные магазины. Вы зачем этим уродам сами бабаки несёте.«Падём пагаварим ...
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Осторожно! В Крыму на миллионы от МИД Украины действует подрывная структура

Осторожно! В Крыму на миллионы от МИД Украины действует подрывная структура

Политнавигатор За десять лет, прошедших с исторического дня воссоединения Крыма с Россией, расплодившиеся при Украине на полуострове экстремистские организации понесли сокрушительный ущерб: прекратил свое существование и практически полностью потерял влияние одиозный «меджлис», а также террористическая группировка «всемирного халифата» «Хизб ут-Тахрир», отметившаяся в сирийской войне на стороне запрещенного ИГИЛ.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Давить этих дегенератов на корню!!!
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21 час.
MB
Marina Bubon
СМЕРШ где?
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18 час.

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