Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Вина доказана.

Вина доказана.

Во всём виноват хомяк. В качестве хомяка - мы. Наш след можно найти, если постараться, ну или применить метод британской разведки, под кодовым названием хайли- лайкни меня за такую идею, в любом событии, что происходит на матушке земле и за ее пределами.

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