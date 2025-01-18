Вина доказана.

Во всём виноват хомяк. В качестве хомяка - мы. Наш след можно найти, если постараться, ну или применить метод британской разведки, под кодовым названием хайли- лайкни меня за такую идею, в любом событии, что происходит на матушке земле и за ее пределами.
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