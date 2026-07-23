«А почему Израиль не бомбит»: в США обсуждают войну против Ирана в одиночку

Почему Израиль не участвует в ударах по Ирану – версии американских экспертов.В американских медиа и экспертных кругах всё чаще звучит один и тот же вопрос: почему Израиль не участвует в ударах по Ирану? С момента начала новой волны американских атак на иранские города Израиль публично не подтвердил ни одного своего удара.
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