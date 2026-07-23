Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 551 подписчик

«А почему Израиль не бомбит»: в США обсуждают войну против Ирана в одиночку

«А почему Израиль не бомбит»: в США обсуждают войну против Ирана в одиночку

Почему Израиль не участвует в ударах по Ирану – версии американских экспертов.В американских медиа и экспертных кругах всё чаще звучит один и тот же вопрос: почему Израиль не участвует в ударах по Ирану? С момента начала новой волны американских атак на иранские города Израиль публично не подтвердил ни одного своего удара.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии