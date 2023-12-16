Самый дешевый автомобиль Tesla может выглядеть так: показан неофициальный рендер

Компания Tesla обещала выпустить доступный электромобиль очень давно, но пока ограничилась лишь седаном Model 3, который в дорестайлинговой версии стоит минимум 39 тысяч долларов (примерно 3,5 миллиона рублей).
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