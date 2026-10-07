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ДумаТВ

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Кремль прокомментировал слова Макрона об испытании французской ядерной ракеты

Кремль прокомментировал слова Макрона об испытании французской ядерной ракеты

Кремль воспринимает слова Эмманюэля Макрона об испытании баллистической ракеты M51.3 как «громкое и четкое послание».

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